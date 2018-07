Jovem é encontrado morto em Santos com pés e mãos amarrados

SANTOS - A polícia investiga o assassinato do bacharel em Direito Felype de Souza Alves, de 29 anos, em Santos, no litoral sul de São Paulo. O corpo do rapaz foi encontrado na sexta-feira, 6, com os pés e as mãos amarrados com cabos de energia, além de apresentar um ferimento na cabeça, de acordo com informações da perícia. O crime é investigado pela Delegacia Antissequestro de Santos.

O corpo foi encontrado pelo pai da vítima, no apartamento em que o rapaz morava, no bairro do Gonzaga. Ele completaria 30 anos no dia 1º de agosto.

A principal hipótese da investigação é de latrocínio, pois os familiares do rapaz relataram que alguns pertences da vítima foram levados. Os policias acreditam que o crime pode ter sido cometido na quinta-feira, 5, um dia antes do corpo ter sido localizado.

Alves era formado em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) e, até alguns meses antes, trabalhava como representante brasileira da multinacional Archer Daniels Midland (ADM), que atua no setor de logística no Porto de Santos e em outros terminais de carga do País. O corpo do rapaz foi sepultado no sábado, 7.