Jovem de 22 anos é detido em ônibus levando R$ 176 mil nas meias

SOROCABA - Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual com R$ 176 mil escondidos nas meias, quando seguia para Foz do Iguaçu, no Paraná, num ônibus que saiu de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 4. O veículo foi parado no km 46 da Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama. As cédulas estavam comprimidas em meias antivarizes que o rapaz vestia.

Ele disse que se mudou da Bahia para a capital paulista e, como estava desempregado, aceitou a incumbência de levar o dinheiro em troca de R$ 150. O suspeito não soube dizer a quem se destinavam os maços de cédulas. A polícia informou ter recebido uma denúncia anônima sobre o transporte do dinheiro e o ônibus, que vinha sendo monitorado desde que passou pelo pedágio de Jandira, foi parado no posto de policiamento do km 46.

A pessoa que fez a denúncia também informou as características físicas do suspeito. Uma parte das cédulas - R$ 36 mil - estava num saco plástico.

O jovem, que é operador de máquinas e não teve o nome divulgado, disse que a dona do dinheiro é uma corretora de seguros que o conhecia da Bahia. Os maços de cédula foram entregues por um irmão dessa mulher num banheiro do Terminal Barra Funda, na capital paulista. O rapaz foi ouvido e liberado. O dinheiro foi apreendido e a Polícia Civil vai investigar sua origem.