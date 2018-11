Jornalista do Legacy comenta acidente da TAM em seu blog

O jornalista Joe Sharkey, que estava presente no Legacy que se chocou com o 737 do acidente da Gol no ano passado, comentou o acidente do vôo 3054 da TAM em seu blog. Em seu último post, intitulado Lessons not Learned (lições não aprendidas) Sharkey apenas diz 'sem comentários', reproduzindo em seguida texto da Folha Online, em que o governador José Serra anunciava a instauração de uma investigação criminal do acidente, em paralelo com a investigação das autoridades do setor aeroviário. Apenas para, em seguida, trazer uma declaração da IALPA (International Federation of Air Line Pilots Associations - Federação Internacional das Associações dos Pilotos Aéreos), em que a entidade critica a instauração de comissões criminais para apurar acidentes aéreos e que, por contar com pessoas sem habilidade técnica, em nada ajudam a melhorar a segurança do vôo. O teor, no entanto, esquenta na área de comentários do diário online, com mais de 170 mensagens que vão de falas sóbrias, concordando com o jornalista e criticando as autoridades brasileiras e também criticando a 'arrogância norte-americana' e também os 'jornalistas aproveitadores que exploram a desgraça alheia em todo o mundo para se promover'.