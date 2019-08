Jornada do Patrimônio: 31 roteiros além do óbvio para conhecer São Paulo

SÃO PAULO – Dos locais mais icônicos do centro de São Paulo aos quase desconhecidos, a programação da Jornada do Patrimônio promove mais de mil atividades neste sábado, 17, e domingo, 18. O evento reúne exposições, roteiros, visitas guiadas e cortejos em todas as regiões da cidade.

Confira alguns roteiros selecionados pelo Estado:

CENTRO

O Grande Cortejo da Memória Paulistana

Espetáculo itinerante relembra o legado de personalidades, como Mario de Andrade e Tebas, interpretadas respectivamente por Pascoal da Conceição e Ailton Graça, dentre outros. Traz ainda apresentações de grupos indígenas, do coro do Teatro Oficina, da escola de samba Vai-Vai e da cantora Cida Moreira.

Data: 17 de agosto (sábado), 15h

Endereço: saída do Pátio do Colégio (Praça Pátio do Colégio, 2 - Sé)

Tebas, o Arquiteto - Protagonismo negro no triângulo histórico de São Paulo

Roteiro lembra legado do arquiteto Joaquim Pinto de Oliveira Tebas, que atuou em diversos projetos no centro velho de São Paulo.

Data: 17 de agosto (sábado), 9h

Endereço: saída da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte (Rua do Carmo, 202 - Centro)

Inscrições no local.

São Paulo dos Árabes

Roteiro lembra a história de imigrantes sírios e libaneses em São Paulo.

Data: 17 (sábado) e 18 de agosto (domingo), 10h

Endereço: saída do Metrô Sé (Praça da Sé, s/nº - Sé)

Inscrições: normaguiasp@gmail.com

​Sobre Trilhos

Caminho percorre os antigos trajetos de linhas de bonde do centro da cidade.

Data: 18 de agosto (domingo), 14h

Endereço: saída da Escola da Cidade (Rua General Jardim, 65 - Vila Buarque)

Inscrições: helena.rb23@gmail.com

Futebol: suas origens no Bom Retiro

Passeio sobre a história de Charles Miller e do esporte no bairro.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h e 16h

Endereço: saída da Estação da Luz (Praça da Luz, 1 - Luz)

Inscrições no local

Deslizando pela cidade: o olhar e a prática do skate de rua no centro de São Paulo

Roteiro percorre espaços ligados à prática de skate, como a Praça da Sé, o Largo São Bento e a Praça Roosevelt.

Data: 18 de agosto (domingo), 9h

Endereço: saída da Catedral da Sé (Praça da Sé)

Inscrições: muriloromao@gmail.com

Do suingue ao samba rock​

Caminhada lembra as origens do samba na cidade, com encerramento com um baile de época.

Data: 17 de agosto (sábado), 16h

Endereço: saída do Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro)

Inscrições: jornada.carpediemsp@gmail.com

Mama África – Novos Imigrantes

Roteiro pela cultura, a culinária e os costumes dos novos imigrantes e refugiados do centro de São Paulo.

Data: 17 de agosto (sábado), 10h

Endereço: saída do Metrô Sé (Praça da Sé - Sé)

Inscrições: passeios@passeiosbaratosemsp.com.br

​Obras do Museu da Língua Portuguesa

Visita às obras de reconstrução do museu no prédio da Estação da Luz.

Data: 17 (sábado) e 18 de agosto (domingo), 11h e 13h

Endereço: Praça da Luz - Luz

Inscrições: museu@museulp.org.br

Memórias e sociabilidades LGBTI no Centro de São Paulo

Passeio ligados à memória da população LGBTI, como o Largo do Arouche.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h

Endereço: saída da Escola da Cidade (Rua General Jardim, 65 - Vila Buarque)

Inscrições: escoladacidade.edu.br

​Trilhando o Minhocão. Por que não?

Roteiro aborda as transformações da região central.

Data: 18 de agosto (domingo), 14h

Endereço: saída da Paróquia Nossa Senhora da Consolação (Rua da Consolação, 585 - Consolação)

Inscrições: guilherme.gaudereto@institutotrilhas.org.br

​Walk’n Roll Memories Tour

Roteiro aborda a origem do rock em São Paulo, passando pela Galeria do Rock e lojas de vinis.

Data: 17 de agosto (sábado), 17h

Endereço: saída da Galeria do Rock (Av. São João, 439 - República)

Inscrições: jornada.carpediemsp@gmail.com

​Roteiro São Paulo Audiovisual com a cineasta Laís Bodanzky

Passeio por locais em que foram gravados filmes, séries e novelas no centro.

Data: 17 de janeiro (sábado), 10h

Endereço: saída do Edifício Conde de Prates (Rua Líbero Badaró, 293)

Inscrições: form.jotformz.com/92167041981661

​Pernaltada Turística no Bexiga

Caminhada com pernas de pau pelo Bexiga e a Vila Itororó.

Data: 18 de agosto (domingo), 14h

Endereço: saída da Escadaria do Bixiga (Rua 13 de Maio - Bela Vista)

Inscrições: via formulário online

ZONA OESTE

Estilo Urbano: dos Hippies aos Hipsters - Vila Madalena

Passeio aborda o processo de transformação da Vila Madalena, passando pela antiga torre, os grafites e as novas lojas de slow fashion.

Data: 17 de agosto (sábado), 11h

Endereço: saída da Mercearia São Pedro (Rua Rodesia, 34 - Sumarezinho)

Inscrições: dani.coolsampa@gmail.com

Sabe qual é a banda mais antiga da cidade? A da Lapa

Caminhada pelos espaços ligados à história da Corporação Musical Operária da Lapa, mais conhecida como Banda da Lapa.

Data: 17 de agosto (sábado), 11h

Endereço: saída da Rua Joaquim Machado, 99 - Lapa

Inscrições: bandadalapa1881@gmail.com

Cortejo de Memória da Oeste - Instituto de Previdência

Espetáculo reúne manifestações culturais diversas, como Tambor de Crioula Sarrabulho, Caixeiras do Divino Espírito Santo da Família Menezes e os blocos de carnaval Pilantragi, Vai Quem Quer e Arrianu Suassunga.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h

Endereço: saída do Parque da Previdência (Rua Pedro Peccinini, 88 - Instituto de Previdência)

Não é preciso se inscrever com antecedência

ZONA SUL

Jornadinha com os Bebês - Ibirapuera

Passeio pelo Parque do Ibirapuera voltado a bebês, passando pela Oca, o Obelisco, o Auditório do Ibirapuera, o Museu Afro Brasil e o Planetário.

Data: 18 de agosto (domingo), 14h

Endereço: Oca do Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 - Vila Mariana)

Inscrições: jornada.carpediemsp@gmail.com

Por onde a lágrima passou

Passeio percorre toda a Estrada das Lágrimas até a Figueira das Lágrimas, considerada a árvore mais antiga da cidade.

Data: 17 de agosto (sábado) e 18 de agosto (domingo), 10h

Saída do CEU Heliópolis (Estrada das Lágrimas, 2.385 - São João Climaco)

Inscrições: karol_koc@hotmail.com

Rotas do patrimônio cultural negro no Jabaquara

Roteiro visita dois locais ligados à memória da população negra da cidade de São Paulo: o Sítio da Ressaca e o terreiro Axé Ilê Obá.

Data: 18 de agosto (domingo), 9h e 14h

Endereço: saída do Sítio da Ressaca (Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 - Jabaquara)

Inscrições: fabio.almeida@usp.br

​Seguindo os passos de Júlio Guerra - Santo Amaro

Caminhada percorre espaços ligados ao trabalho do artista plástico Júlio Guerra.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h

Endereço: saída do Centro Cultural Santo Amaro (Av. João Dias, 822 - Santo Amaro)

Inscrições: professoraarquivoss@gmail.com

Rota da Liberdade

​​Caminhada percorre locais ligados à ditadura militar, como o local em que Carlos Marighella foi morto e um antigo espaço do Doi-Codi.

Data: 17 de agosto (sábado), 10h

Endereço: saída da Alameda Casa Branca, 800 - Jardim Paulista

Inscrições: paulasacchetta@gmail.com

ZONA NORTE

FerroTrekking - Perus

Caminhada pela antiga Estrada de Ferro Perus Pirapora, com visita à antiga Fábrica de Cimento Perus, passando pela Vila Triângulo e o Museu de Arqueologia Industrial.

Data: 17 (sábado) e 18 de agosto (domingo), 9h

Endereço: saída da Estação Perus da CPTM (Travessa Cambaratiba, s/nº - Perus)

Inscrições: contato@tourjundiahy.com.br

Trem das Onze

Passeio percorre trechos da antiga linha de trem cantada por Adoniran Barbosa, passando pelo Arboreto da Vila Amália, a Pedra Branca e o Horto Florestal.

Data: 17 de agosto (sábado), 9h e 14h

Endereço: saída da Paróquia Santa Cruz (Av. Santa Inês, 2.229 - Parque Mandaqui)

Inscrições: taperalab@gmail.com

Caminhos do Carandiru

Caminhada pelo Parque da Juventude, com visita à Biblioteca São Paulo, à escola do Centro Paula Souza e ao Espaço Memória Carandiru.

Data: 17 de agosto (sábado), 9h e 16h

Endereço: saída do Metrô Carandiru (Av. Cruzeiro do Sul, 2.487 - Carandiru)

Inscrições: complexoculturalcarandiru@gmail.com

Cortejo de Memória da Norte - Freguesia do Ó

Espetáculo com saída da Igreja Nossa Senhora do Ó, apresenta obras do artista plástico Salvador Ligabue e lembra a tradição da Folia de Reis e da Festa do Divino.

Data: 18 de agosto (domingo), 13h

Endereço: saída do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó - Freguesia do Ó

Não é preciso se inscrever com antecedência

ZONA LESTE

A casa da minha avó: caça aos tesouros arquitetônicos do bairro da Mooca

Roteiro reúne crianças e adultos para fotografar e desenhar antigas residências da Mooca.

Data: 18 de agosto (domingo), 11h e 15h

Endereço: saída da Paróquia São Rafael (Largo São Rafael, s/nº - Mooca)

Inscrições: raisa.rrreis@gmail.com

Antiga Fábrica Maria Zélia/Titan Pneus do Brasil

Visitas guiadas à fábrica em que trabalharam os primeiros moradores da Vila Maria Zélia e que, hoje, é utilizada por uma empresa de pneus

Data: 18 de agosto (domingo), das 10h às 14h

Endereço: Titan Pneus (Rua dos Prazeres, 106 - Belém)

Não é preciso se inscrever com antecedência

Caminhada Fotográfica e Histórica em Guaianases

Passeio pelas áreas centrais de Guaianases discute as histórias e manifestações culturais do bairro.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h

Saída da estação Guaianases da CPTM (Av. Salvador Gianetti, 2/nº - Guaianases)

Inscrições: ffilho84.ff@gmail.com

Como achar eslavos em São Paulo

Oficina analisa documentos, imagens e mapas relacionados à imigração eslava na capital paulista.

Data: 18 de agosto (domingo), 14h

Endereço: Sociedade Amigos da Dalmácia (Rua Tobias Barreto, 454 - Mooca)

Inscrições: milan.puh1@gmail.com

Movimentos de lutas e resistências na Penha de França

Roteiro lembra momentos políticos da região, especialmente da ditadura militar e da criação da Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos da Penha do França.

Data: 17 de agosto (sábado), 14h

Saída: Memorial Penha de França (Rua Betari, 560 - Penha)

Inscrições: ururay.patrimonioleste@gmail.com