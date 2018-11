Jobim se reúne com Serra e Kassab no Palácio dos Bandeirantes

O ministro da defesa, Nelson Jobim, se reúne na tarde desta sexta-feira, 27, com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e com o prefeito da capital, Gilberto Kassab (DEM). Após o encontro com Serra e Kassab, no Palácio dos Bandeirantes, Jobim deve conceder entrevista coletiva. Jobim vistoria Congonhas, mas não fala Lista de vítimas ds identificadas O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Jobim saiu de helicóptero do Campo de Marte, onde almoçou com autoridades da Aeronáutica, pousou no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Antes, o ministro visitou o Instituto Médico Legal (IML), onde os corpos das vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM são identificados. Lá, Jobim encontrou familiares das vítimas do acidente. Na manhã desta sexta, o ministro visitou os escombros do prédio da TAM Express, com o qual o avião se chocou, e fez vistorias nas obras da pista principal do Aeroporto de Congonhas. Segundo um assessor, Jobim teria dito que o acidente "é uma tragédia impactante, que impões ações."