Jobim conversa com legistas sobre identificação de vítimas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, chegou ao Instituto Médico Legal (IML), no fim da manhã desta sexta-feira, 27, para acompanhar o trabalho dos peritos na identificação das vítimas do vôo 3054 da TAM. Antes de ir ao IML, Jobim visitou os escombros do prédio da TAM Express, com o qual o avião se chocou, e fez vistorias nas obras da pista principal do Aeroporto de Congonhas. Segundo um assessor, Jobim teria dito que o acidente "é uma tragédia impactante, que impões ações." Jobim vistoria Congonhas, mas não fala Lista de vítimas ds identificadas O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Antes de ir ao IML, Jobim visitou os escombros do prédio da TAM Express, com o qual o avião se chocou, na terça-feira, 27, e fez vistorias nas obras da pista principal do Aeroporto de Congonhas, que deve ser reaberta ainda nesta sexta. Segundo um assessor, Jobim teria dito que o acidente "é uma tragédia impactante, que impões ações." Osecretário da Justiça, Luiz Antonio Marrey Filho, e da Segurança, Ronaldo Marzagão, acompanham a visita do ministro a São Paulo. Jobim veio acompanhado do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Junito Saito e o presidente da Infraero, José Carlos Pereira. O ministro deixou o local do acidente de helicóptero, pousou no heliponto do Hospital das Clínicas e entrou no IML dentro de um carro oficial. O ministro da Defesa vai almoçar com o Comando da Aeronáutica, e às 15 horas terá encontros com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Mais tarde, às 17 horas, Jobim deve se encontrar com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). De acordo com a assessoria do ministro, ele só deve falar à imprensa após o encontro com o governador do Estado.