Irmãs queriam assistir a filme de Harry Potter

Assistir ao ultimo filme de Harry Porter. Era este o programa que as irmãs Júlia Elisabete Gomes, 10 anos, e Maria Isabel Gomes, de 14, iriam fazer quando chegassem a São José do Rio Preto, a 440 quilômetros de São Paulo, vindas de Porto Alegre. As duas tinham ido visitar parentes nas férias escolares no Sul do País e voltavam para casa, acompanhadas da avó Maria Elizabeth Caballero, 65 anos. "Elas tinham programado assistir ao filme com as amiguinhas. Estavam felizes porque passaram bons momentos lá no Sul", contou, emocionada, Carmem Elizabeth Caballero, mãe das meninas, antes de embarcar para São Paulo para fazer o reconhecimento dos corpos das filhas e da mãe. "Elas estavam aproveitando as férias escolares para ver a bisavó, que mora lá, e tinham passados dias alegres em Gramado. Da última vez que conversamos por telefone, elas estavam muito felizes", declarou. Segundo ela, as filhas e a mãe deveriam embarcar de volta de São Paulo a Rio Preto no vôo das 20h30 desta terça-feira, 17. Carmem e o marido disseram que demoraram a acreditar no acidente. "Tivemos esperança e até tentamos acreditar que elas não estivessem embarcado em Porto Alegre, mas as esperanças foram se esgotando". Carmem e o marido levaram exames odontológicos para facilitar o reconhecimento. Uma tia das meninas deveria ter embarcado, mas desistiu da viagem na última hora.