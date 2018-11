Infraero registra atrasos em 27,3% dos vôos programados

Um novo boletim divulgado pela Infraero na tarde desta quinta-feira, 19, aponta que 27,3% dos vôos programados para todo o País entre 0h e 14 horas sofreram atrasos de mais de uma hora e 10,9% das operações foram canceladas. Veja também: Para presidente da Infraero, arremeter é manobra normal Não é o momento de posições radicais, diz presidente da Infraero Quem são as vítimas do vôo 3054 O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? As histórias das vítimas da tragédia Corpos identificados Os acidentes mais graves da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Conheça o Airbus A320 A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Segundo a estatal, dos 1.002 vôos previstos, 274 atrasaram, enquanto 110 foram cancelados. Contudo, às 14 horas, somente 36 operações permaneciam fora do horário previsto. O maior número de cancelamentos foi registrado no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, onde 39 dos 129 vôos previstos foram suspensos. Pela manhã, 21,8% das operações programadas para todo o País sofreram atrasos superiores a uma hora e 9,3% foram canceladas. Segundo a Infraero, entre 0h e 10 horas, dos 568 vôos programados, 124 sofreram atrasos e outros 53 foram suspensos.