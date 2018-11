Infraero nega ter falado sobre fumaça e não comenta fogo

O brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Infraero, desmentiu nesta quinta-feira, 19, ter afirmado na quarta à imprensa que havia fumaça na turbina do avião da TAM e não comentou os aparentes indícios de fogo momentos antes da explosão, ocorrida na terça-feira depois que oAirbus pousou noAeroporto de Congonhas. Câmeras registram tragédia em Congonhas "Isso não é verdade, nós desmentimos essa história", disse o assessor de imprensa de Pereira, em relação à fumaça das turbinas. "Inclusive porque a Infraero não faz declarações sobre o que acontece na companhia aérea, só é responsável pela estrutura aeroportuária". O vídeo, divulgado pela Infraero, registra um pouso bem sucedido realizado às 18h48 e, três minutos depois, o trágico acidente do vôo 3054. O material foi feito com câmeras espalhadas pela pista do Aeroporto de Congonhas.