Infraero julga 'prematuras' hipóteses sobre causa do acidente

Por meio de nota oficial, a Infraero, estatal que administra os aeroportos do País, informou nesta quarta-feira, 18, que são "prematuras quaisquer hipóteses" sobre o acidente com avião da TAM, já considerada a maior tragédia aérea da história do País, e afirma que é necessário aguardar as "devidas investigações sobre o caso". Ainda na nota, a Infraero lamenta "profundamente" o acidente ocorrido no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros, tripulantes e vítimas em terra, "colocando-se à disposição para o apoio que o momento requer". A equipe de Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar nesta quarta a caixa preta do avião, que pode trazer respostas mais concretas sobre o acidente. Ainda não há informações sobre o conteúdo. Pelo menos 190 pessoas, entre 186 à bordo do avião e cerca de cinco mortos no solo, estão entre as vítimas da tragédia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 157 corpos foram resgatados do local e 63 foram examinados no Instituto Médico Legal. Nove vítimas, sendo sete passageiros e dois pedestres já foram identificadas. A aeronave vinha de Porto Alegre, de onde decolou às 17h16, e tentou realizar o pouso às 18h46 na pista de Congonhas. Com a pista molhada, a aeronave não conseguiu realizar bem o pouso, tentou arremeter, mas colidiu com o prédio da TAM Express, que provocou a morte também de outras pessoas que estavam no local.