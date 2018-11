Infraero diz que pane em Manaus pode ter sido 'falha humana' O presidente da Infraero, o brigadeiro José Carlos Pereira, disse, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 24, que ainda não sabe se o pane no Cindacta de Manaus foi "falha humana". "As informações estão incompletas", declarou ele. Para Ramon Borges Cardoso, Diretor do Departamento de Controle Aéreo (DECEA), houve falha humana. "Se foi intencional ou não, a sindicância ira dizer. Se a falha foi do planejamento de execução, a sindicância dirá. Houve erro na troca do equipamento. Com isso, houve a queda do sistema", declarou, durante a coletiva.