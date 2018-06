Incêndios avançam sobre lavouras e matas em 38 cidades do interior de SP

SOROCABA – Da madrugada de sábado à 0h deste domingo, 24, foram registrados 41 focos de incêndios em áreas rurais de 38 municípios do Estado de São Paulo. Em todo o País, somente o Estado de Mato Grosso tinha mais queimadas em atividade – 159, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este ano, em São Paulo, já foram registradas 735 queimadas, 48% a mais que as 498 anotadas em igual período do ano passado. A estiagem, que em 2018 começou antes da chegada do inverno, contribui para o aumento nas queimadas.

Desde a manhã deste domingo, 24, o fogo consumia uma área de mato alto no km 28 da rodovia Castelo Branco, em Barueri. O incêndio, na margem da pista sentido interior, chegou a lançar fumaça sobre a rodovia. Durante a madrugada, um incêndio iniciado num terreno baldio atingiu um depósito de materiais recicláveis, no Jardim Oásis, em Itanhaém, litoral sul do Estado. As chamas foram controladas por bombeiros de Itanhaém, Santos e São Vicente. Em Conchal, um depósito de reciclagem também foi destruído pelo fogo de uma queimada, à margem da rodovia Wilson Finardi (SP-191).

Em Martinópolis, no oeste paulista, um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial e áreas de preservação permanente às margens da rodovia Homero Severo Lins (SP-284), no sábado. Equipes dos bombeiros e de brigadas de incêndio de cinco usinas da região se mobilizaram para controlar as chamas. Conforme a Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), foram consumidos 120 hectares de cana e 24 de matas – uma área total equivalente a 180 campos de futebol. Foram encontrados animais silvestres, como tamanduás, quatis e tatus, mortos em meio às cinzas do incêndio.

Em Suzanápolis, também sábado, o incêndio num canavial destruiu cerca de 80 hectares da lavoura. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto e pela brigada de incêndio de uma usina. Três cidades do interior – Mairinque, Itaí e Jaú – registraram mais de uma queimada durante o dia. Foram duas em cada cidade.