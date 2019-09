Incêndio sob Viaduto Grande São Paulo fecha avenida na Zona Leste

SÃO PAULO - Um incêndio sob o Viaduto Grande São Paulo interditou o trânsito na Avenida Luiz Ignácio Anhaia Melo, em Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. O fogo começou no início da madrugada deste sábado, 14, e teria sido causado pela queima de lixo embaixo do viaduto. Uma pessoa precisou ser socorrida ao hospital.

O incêndio começou por volta das 00h30 do sábado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para conter as chamas. Uma mulher que estava embaixo do viaduto precisou ser socorrida após inalar fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi levada ao pronto-socorro de Vila Alpina.

01h00 Incêndio em lixo debaixo de viaduto, Av Prof Luiz Ignácio Anhaia Melo, 100 (ref: Viaduto São Paulo) – VL Prudente - , uma vítima (fem/ adulto) por inalação de fumaça socorrida ao PS VL Alpina, 3 viatura/ atendimento; aguardo informações do local.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2019

A Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo (CET São Paulo) informou que além da interdição parcial da avenida, uma faixa do Viaduto Grande São Paulo foi interditado para a operação de combate às chamas.

O fogo foi controlado por volta da 01h45, mas, de acordo com a CET, uma faixa da avenida, no sentido Ipiranga, e uma faixa do viaduto continuaram fechadas para que a Defesa Civil realizasse uma vistoria na estrutura.

Segundo caso em dois dias

O incêndio sob o Viaduto Grande São Paulo é o segundo caso do tipo em menos de 48h. Na noite de quinta-feira, 12, outro incêndio destruiu barracos localizados embaixo do Viaduto Alcântara Machado, na Mooca, zona leste de São Paulo. O fogo provocou o fechamento do viaduto, que teve a estrutura vistoriada na manhã desta sexta-feira, 13, pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb).