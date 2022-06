Incêndio em um prédio residencial na avenida 9 de Julho assusta moradores

Um incêndio em um prêdio residencial da avenida 9 de Julho, na Bela Vista, mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira, 9. Segundo informações da corporação, noves viaturam foram acionadas para a emergência. O incêndio foi extinto no fim da madrugada.

Enquanto os bombeiros tentavam contralar o fogo, quatro vítimas que inalaram fumaça foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU). As informações iniciais apontam que as chamas atingiram um apartamento localizado no sexto andar do prédio.

Leia Também Incêndio atinge prédio na Avenida Paulista e bombeiros são acionados; veja vídeo

A circulação dos ônibus na área sofreu alteração durante a madrugada. De acordo com a SPTrans, as linhas precisaram ser desviadas. O serviço foi normalizado na região a partir das 3h40.

Por meio das redes sociais, moradores das áreas circunvizinhas registraram o instante em que a fumaça ganhou grandes proporções. No vídeo, é possível escutar o som de buzinas e os gritos de pedrestes que presenciavam a cena, em uma tentativa de alertar os demais residentes do prédio. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

01h25 Incêndio extinto em Apto, Av 9 de Julho, 400 (6º andar), República, total de 4 vítimas (inalação por fumaça) sendo atendidas pelo SAMU, 11 viaturas/atendimento, informações finais.#193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 9, 2022

Episódios de incêndio na região central da capital, por sua vez, possuem um histórico de tragédia. Em maio de 2018, um edifício de 24 andares desabou no Largo do Paiçandu. Na época, mais de 300 pessoas em situação de vulnerabilidade residiam no local. Destas, 25% eram famílias estrangeiras. A Igreja Evangélica Luterana, localizada ao lado do prédio, teve 90% de sua estrutura destruída.