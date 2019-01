Incêndio atinge área externa do Instituto do Coração, em São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um sistema de resfriamento do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas de São Paulo, na região da avenida Paulista, na manhã desta sexta-feira, 18. O fogo já foi extinto e não há relatos de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10h45 em um motor de resfriamento do sistema de ar condicionado, localizado em uma torre externa do prédio. Por causa da fumaça, cerca de 25 pacientes que estavam no bloco 3 precisaram ser transferidos de ala.

Doze viaturas e 40 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no local. Quando os bombeiros chegaram no loca, a brigada do hospital já havia controlado o incêndio. As chamas foram controladas em 15 minutos.

O trânsito na região do hospital ficou travado. O cheiro e a fumaça assustou quem passava pela região. “Eu quase tive um treco. A fumaça era muito forte. E o cheiro de pneu queimado incomodou demais”, relata Laudicei Zacarias, 45 anos.

“Vim para um exame. Quando cheguei, tomei esse susto. Achei que o prédio inteiro iria pegar fogo”, contou o motorista Roque Bento, 50 anos.

Incêndio num andar do ICESP pic.twitter.com/CUO22xym1B — Francesley (@Francesley1) 18 de janeiro de 2019

Por meio de nota, o Incor informou estar atendendo pacientes normalmente. "Importante registrar que em outubro de 2018 foi realizado, com os bombeiros, simulado de gerenciamento de riscos, o que tornou mais ágeis e eficientes as operações de hoje", ressaltou.