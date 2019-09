Incêndio em residência deixa um morto na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu durante um incêndio em uma residência no bairro de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros à 0h32 desta quarta-feira, 11.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se limitou a uma única residência, localizada no número 48 da Rua Bernardo Claraval. Seis equipes foram enviadas até o local, conseguindo conter às chamas por volta de 1h50.