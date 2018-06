Incêndio em prédio nos Jardins deixa dois feridos e interdita parte da Avenida Paulista

SÃO PAULO - Um incêndio foi registrado em um apartamento da rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, somente duas pessoas ficaram feridas.

Por volta das 2h, os moradores notaram as chamas que saíam do 5.º andar do edifício localizado no número 547. Ao menos 15 viaturas foram encaminhadas ao local.

Uma das vítimas fraturou a perna e foi socorrida no pronto-socorro da Santa Casa. A outra, um homem de 29 anos, não teve ferimentos, mas recebeu atendimento por ter inalado fumaça.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a interditar parte da Avenida Paulista, sentido Paraíso, na esquina com a rua Haddock Lobo.

Relembre: Prédio desaba em São Paulo

No dia 1.º, o prédio Wilton Paes de Almeida, localizado no Largo do Paiçandu, centro de São Paulo, desabou após um incêndio. Segundo a Polícia Civil, um curto-circuito em um barraco no 5º andar deu origem às chamas.