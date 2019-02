Incêndio em posto de gasolina na zona sul de SP deixa duas pessoas feridas

SÃO PAULO - Um incêndio em um posto de combustível na Avenida Guarapiranga, 752, no sentido do bairro, na zona sul da capital paulista deixou duas pessoas com queimaduras no fim da manhã desta sexta-feira, 15.

Por volta de 11h40, o Corpo de Bombeiros foi prestou os primeiros atendimentos às vítimas. Quatro viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência.

11h44 - Atualizando oco de incêndio na Av. Guarapiranga 752, em um posto de gasolina, no local 02 vít. com queimaduras recebendo primeiros atendimentos, Águia à caminho, aguardando maiores informações do local. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 15 de fevereiro de 2019

A corporação informa que não há mais fogo no local. As causas do acidente serão apuradas.