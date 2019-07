Incêndio em marina destrói barcos em Bertioga, no litoral paulista

SÃO PAULO – Um incêndio atingiu embarcações em uma marina em Bertioga, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado, 6. A Defesa Civil orientou que famílias que moram em residências próximas ao local deixem suas casas, ao menos até o fim das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O incêndio começou às 9h50 em uma lancha, segundo informações da Prefeitura de Bertioga. O fogo se alastrou em direção a embarcações vizinhas, atracadas na Marina do Forte. O local serve de estacionamento para barcos e restaurante.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos quatro barcos em chamas. Ao menos seis viaturas dos bombeiros trabalham no local, com apoio da Defesa Civil.

"É recomendável que a população se afaste do local e não respire a fumaça", disse a prefeitura, em nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para medir possíveis danos ambientais, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está de prontidão no local.

A reportagem entrou em contato com a administração da Marina do Forte, que não quis se manifestar.