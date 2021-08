Incêndio em Franco da Rocha já consumiu mais de metade da área do Parque do Juquery

Um incêndio em Franco da Rocha, próximo à região do Parque do Juquery, espalhou fuligem por vários bairros da Grande São Paulo e alguns municípios do ABC paulista ao longo do domingo, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h30 e já atingiu metade do parque. Segundo a prefeitura do município, a área de preservação ainda tem dois focos de incêndio na manhã desta segunda-feira, mais de 24 horas após o início da ocorrência, e o trabalho para conter as chamas continua.

A causa inicial do fogo teria sido a queda de um balão na região próxima ao Parque do Juquery. A prefeitura de Franco da Rocha estima que 65% da área do parque tenha sido atingida pelo fogo até a manhã desta segunda-feira, o que representa cerca de 1.200 hectares. As chamas também atingem parte do cerrado no bairro Nova Era, em Caieiras.

Cerca de 50 pessoas seguem na operação de combate, entre profissionais do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da prefeitura, além de brigadistas de incêndio voluntários. O águia da Polícia Militar também ajuda na operação, retirando água da Represa Paiva Castro. Ainda há muita fumaça em toda cidade e ela deve permanecer durante todo o dia.

Com o vento forte, o fogo se alastrou rapidamente e causou vários focos pelo parque, o que dificultou o trabalho das equipes. Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, "o pior do incêndio já passou".

Na noite de domingo, a Guarda Civil Municipal conduziu seis suspeitos de soltar balões até a delegacia. Um dos detidos assumiu toda a responsabilidade pelo material apreendido e foi liberado após pagamento de fiança de R$ 3 mil. Não há informações se o grupo tem relação com o balão que caiu no parque.

Os Bombeiros permanecem em combate a um grande incêndio em vegetação na região de Fco da Rocha. pic.twitter.com/RUr34coDKT — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 23, 2021

Gerenciado pela Fundação Florestal, o Parque do Juquery é a maior reserva de cerrado da região metropolitana de São Paulo. Criado em 1993, sua área total é de quase 2 mil hectares, espalhados entre os municípios de Franco da Rocha e Caieira.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Estado contratou "diversos serviços" este ano para o Parque Juquery, "visando prevenir os incêndios florestais e minimizar sua propagação quando ocorrerem", como a abertura de 195 m³ de cacimbas para a contenção de águas pluviais e acertos em 30 mil m² de estrada. Quase 150 brigadistas voluntários também passaram por capacitação na Região Metropolitana.

A secretaria também afirmou que, em 2021, foram investidos mais de R$ 7 milhões em ações preventivas para combate aos incêndios florestais, que incluem a construção de aceiros, treinamento dos brigadistas, além da aquisição de maquinários e equipamentos de segurança.

Fuligem atinge São Paulo

Diversas regiões da capital paulista registraram "chuva de fuligem" ao longo do domingo, causada pelo incêndio no Parque do Juquery. Moradores das regiões Norte, Sul, Leste e central postaram relatos nas redes sociais. Há também relatos similares nos municípios de Santo Andre, Bebedouro, Viradouro, Rio Preto, Campinas e Pitangueiras.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o vento forte tem trazido a fuligem para a capital. Em algumas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver restos de folhas e gravetos.

Reparamos na fuligem na área externa de casa e pensamos que fosse resultado de alguma inconsequência na vizinhança. Mal sabíamos que era parte do #FuligemDay em São Paulo pic.twitter.com/FwgE6FE9Vy — Jeff Nascimento (@jnascim) August 22, 2021

Sério, tem fuligem pelo chão do meu apartamento INTEIRO pic.twitter.com/NdEx2BH0lI — thiago pethit (@thiagopethit) August 22, 2021

registros de um domingo apocalíptico (o chão já tinha sido varrido duas vezes quando tirei a foto) pic.twitter.com/euffUoWlop — Camila Almeida (@camiaaalmeida) August 22, 2021

Tempo seco favorece queimadas

O domingo na capital paulista foi de calor atípico para o inverno, com termômetros registrando até 31ºC em Itaquera. A umidade relativa do ar chegou a 22%, o que fez o CGE decretar estado de alerta em todo o município. Segundo o órgão, essas condições climáticas favorecem o surgimento de incêndios florestais, queimadas e agravam os efeitos da poluição.

A Defesa Civil também emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar em pelo menos outros 35 municípios do Estado durante este domingo. A previsão é que o tempo continue assim até a próxima quinta-feira, 26, pelo menos.