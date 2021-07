Incêndio em casa na zona norte de São Paulo deixa três crianças mortas

Um incêndio em um residência na Vila Guilherme, na zona norte da cidade de São Paulo, resultou na morte de três crianças: duas de 2 anos de idade e uma de 5. Elas foram encontradas carbonizadas pelo Corpo de Bombeiros por volta das 17h desta sexta-feira, 2. Ainda não se sabe as circunstâncias do incêndio.

Além delas, um homem adulto foi socorrido ainda com vida no local. Ele estava consciente, mas havia inalado fumaça. Por precaução, foi enviado a um pronto-socorro em Santana.

A primeira viatura do Corpo de Bombeiros da PMESP foi acionada às 17h02 para combater o incêndio no local. Era uma casa localizada na Rua Euchário Rebouças de Carvalho, 55, na Vila Guilherme.

17h15 Atualização: vítima (masc/adulto/estável) por inalação de fumaça, socorrida ao PS Santana, 2 viatura no local, Três (duas de 2anos e uma de 5 anos/ crianças carbonizadas, incêndio em residência, , rua Euchário Rebouças de Carvalho, 55, VL Guilherme; informações finais.#193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 2, 2021

Ao todo, oito viaturas foram mobilizadas. Mais de 20 bombeiros estiveram no local. As viaturas saíram do 2.º Agrupamento de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros não tem informações sobre o grau de parentesco do homem e das três crianças, que foram carbonizadas. A perícia da Polícia Civil está investigando as causas do incêndio.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que a Defesa Civil foi acionada e que nenhuma vistoria foi realizada ainda. Após o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Subprefeitura vai avaliar a necessidade ou não de interdição do local.