Incêndio em barraco próximo à Estação Paraíso deixa 2 mortos e 2 feridos

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um incêndio que atingiu um barraco de moradores de rua no Paraíso, zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi extinto.

O incêndio aconteceu na altura do número 1.300 da Avenida Bernardino de Campos, nas proximidades da Estação Paraíso, do Metrô. Cinco viaturas foram deslocadas ao local, mas duas pessoas já estavam carbonizadas quando foram encontradas. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

Outras duas pessoas ficaram feridas: um homem de 36 anos, com queimaduras de 3º grau nas mãos e no rosto; e uma mulher de 40 anos, com queimaduras de 3º grau nas mãos. As duas vítimas foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.