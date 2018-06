Incêndio em apartamento na Sé deixa 11 feridos; pai pula com filho pela janela para se salvar

SÃO PAULO - Um incêndio na tarde deste domingo, 10, na Sé, centro de São Paulo, terminou com 11 pessoas feridas; um pai pulou com o filho bebê pela janela do apartamento que pegava fogo para se salvar. Eles foram levados para atendimento na Santa Casa: o adulto tinha uma fratura na clavícula e traumatismo craniano. Outros sete foram atendidos no local após terem inalado fumaça e foram liberados. Os demais foram levados a outras unidades de saúde e não tiveram o estado de saúde revelado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento da ocorrência aconteceu às 15h12 na Rua Oscar Cintra Gordinho, na Sé. A corporação não informou o que causou o início do incêndio. A informação sobre o ferimento causado ao pai e ao filho foram publicadas pelo site G1. As chamas destruíram completamente o apartamento. Dezesseis viaturas foram acionadas para conter as chamas, o que aconteceu ainda durante a tarde. A polícia deve investigar as causas do incêndio.