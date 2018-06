Incêndio destrói parte de prédio comercial no centro de São Bernardo do Campo, em SP

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um prédio comercial no centro de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 23.

+ Defensorias vão à Justiça por ‘estrutura digna’ a desabrigados do Largo do Paiçandu

+ Prefeitura libera dois dos cinco imóveis que estão interditados no Largo do Paiçandu

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e não há vítimas. Ao menos 19 viaturas e 53 homens foram encaminhados ao local.

+ Polícia inclui advogado na lista de desaparecidos no desabamento no centro

+ Incêndio atinge prédio residencial em Brasília

A corporação também informou que não há risco de propagação para as construções próximas e que houve um colapso parcial do segundo andar do edifício.

O prédio é uma loja da rede Armarinhos Fernando.