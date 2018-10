Incêndio destrói oito ônibus em garagem de empresa em Jundiaí

JUNDIAÍ - Um incêndio destruiu oito ônibus da Viação Jundiaiense, na garagem do Parque Centenário, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira, 9.

As chamas começaram por volta de 7h20, em um pátio secundário da empresa, onde havia 15 veículos para venda. Os funcionários tentaram apagar o fogo com mangueiras, mas não venciam as chamas e havia o risco de explosões. A fumaça escura podia ser vista de vários pontos da cidade.

Soldados do Corpo de Bombeiros foram chamados para o apoio. Foram destacados pelo Controle dos Bombeiros vários caminhões tanques e bombas. Eles controlaram o fogo em menos de meia hora de trabalho, mas oito dos 15 veículos ficaram totalmente destruídos.

Vizinhos ficaram preocupados. Pedro Gonçalves dos Anjos disse nunca ter visto nada igual assim e “foi assustador”. Kleber Raimundo de Oliveira também ficou preocupado, principalmente ao ver as explosões. “Olha o risco que os bombeiros correm”, comentou.

A Viação Jundiaiense solicitou investigação da Polícia Civil para tentar descobrir a origem do incêndio. A garagem é fechada por muros e não há acesso de pessoas estranhas. O delegado Oswaldo Roberto Cândido requisitou trabalho da Polícia Científica e todas as informações que a empresa puder fornecer para ajudar nas investigações.