Incêndio de grandes proporções atinge galpão na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão nesta quarta-feira, 3, no bairro de Chácara Mafalda, zona leste de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Os bombeiros foram acionados às 6h26 e seis viaturas foram encaminhadas ao local.

A corporação informou que o fogo se concentrou no mezanino da empresa e não atingiu construções próximas. Neste momento, as chamas estão em vias de controle.