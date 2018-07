Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Belenzinho

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de produtos plásticos no Belenzinho, zona leste de São Paulo. Informações preliminares não relatam vítimas ou mortos no local, mas apontam dificuldades no combate às chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 21h30 dentro de uma fábrica rua Siqueira Bueno. Cerca de 30 viaturas foram deslocadas ao local, porém os bombeiros continuam a enfrentar problemas no combate às chamas devido à quantidade de plástico presente dentro da unidade. As chamas mais fortes foram controladas, mas alguns focos ainda persistem.

Até o momento, não há registros de mortos ou feridos.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e se encontra no local. O órgão informou que o prédio será totalmente interditado após o fim do incêndio e que as chamas não atingiram casas vizinhas. A fábrica é localizada ao lado de uma escola e de residências. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas testemunhas afirmam ter visto um balão de ar quente cair dentro do prédio, o que poderia ter provocado o incêndio.

Uma viatura da Polícia Militar acompanha os trabalhos. A região foi cercada.