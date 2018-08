Incêndio de grandes proporções atinge edificação em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, o fogo está sob controle e a equipe atua na fase de rescaldo.

O espaço, localizado na Rua Monteiro, 205, próximo da Rodovia Presidente Dutra, armazenava grande quantidade de paletes e materiais recicláveis, o que colaborou para a propagação das chamas.

O fogo também atingiu três caminhões que estavam dentro do local. Treze viaturas e 45 bombeiros atuam no combate ao incêndio desde às 4h30.

Até às 6h40, os bombeiros atuavam na fase de rescaldo, pois ainda havia brasas no local, o que pode fazer com que as chamas reacendam. Os trabalhos terminam quando a equipe se certifica de que não há essa possibilidade.