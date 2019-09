Incêndio atinge refinaria da Petrobrás no interior de São Paulo

Um incêndio no reservatório de contenção da Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobrás, mobiliza 12 viaturas e 29 bombeiros em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na noite deste domingo, 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combustível que extravasou e permanece no dique de contenção pegou fogo e a fumaça é decorrente da queima desse material.

A fumaça preta provocada pelas chamas assustou os moradores e atingiu cidades vizinhas. Ninguém ficou ferido e não há risco para a população. As equipes seguem tentando combater as chamas.

O incêndio ocorre no reservatório de tanques que armazenam produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível. As causas serão apuradas.