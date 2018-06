Incêndio atinge prédio residencial na Sumaré e deixa 2 feridos

SÃO PAULO - Um apartamento de um prédio residencial da Avenida Sumaré pegou fogo na noite desta terça-feira, 22, deixando duas pessoas feridas. De acordo com relatos de moradores, uma briga no 6.º andar do edifício teria iniciado o incêndio após um colchão ter sido incendiado. Os bombeiros foram acionados para o local às 21h35 e atuaram com 12 viaturas nesta noite, e já controlaram as chamas.

++ Defensorias vão à Justiça por ‘estrutura digna’ a desabrigados do Largo do Paiçandu

Ambulâncias prestavam, na noite desta terça-feira, 22, assistência principalmente a idosos moradores do local que inalaram fumaça proveniente do apartamento atingido. Segundo o tenente Paulo Prado, o apartamento onde as chamas começaram estava cheio de lixo e com montes de roupas espalhadas. "Eles são acumuladores, o que aumenta o risco neste caso. A mulher foi retirada inconsciente do local, com queimaduras de 2º grau", disse. Ela e um homem foram encaminhados para o Hospital das Clínicas. Às 23h30, os bombeiros já haviam se retirado do edifício e liberado o retorno dos moradores.