Incêndio atinge prédio invadido na região central de São Paulo

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros foi chamado às 21 horas desta quarta-feira, 21, para uma ocorrência de incêndio em um prédio invadido na Rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo. As chamas se espalharam pelo sexto andar do edíficio, mas foram controladas por volta das 22h30. Não há relatos de feridos no caso nem informações sobre como o fogo começou.

REF.OCO. 21:14 A principio sem informações de vítimas pelo local, incêndio no 6º andar do edifício, 18VTRs empenhadas nessa ocorrência. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 21 de novembro de 2018

O prédio fica na altura do número 744 da Rua Brigadeiro Tobias. A ocorrência demandou o deslocamento de 18 viaturas dos bombeiros para o local, que permaneciam na área no fim da noite desta quarta realizando trabalhos de rescaldo. Imagens da Rede Globo mostram a fumaça preta decorrente das chamas que atingiram a parte superior do prédio.