Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo

Um incêndio, aparentemente de grandes proporções, começou por volta das 21h deste domingo, 10, em um edifício comercial no número 95 da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé, região central de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência. A corporação não tem nenhuma vítima identificada por enquanto, mas afirma que ainda há "muito fogo no local".

Nas redes sociais, moradores do centro de São Paulo compartilharam vídeos do incêndio. Nas imagens, é possível ver a fumaça cobrindo o céu da capital e o fundo de dois prédios, próximos à Rua 25 de Março. Segundo as informações preliminares dos Bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa.

Próximo das 5 horas da manhã desta segunda-feira, 11, nova atualização dos militares dava conta de dois bombeiros atingidos por queimaduras de 2.º grau durante a ocorrência. As vítimas estava conscientes e foram encaminhadas ao hospital.

