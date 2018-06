Incêndio atinge pátio de veículos em Itaquaquecetuba

Um incêndio atingiu um pátio de veículos em Itaquaquecetuba, por volta das 22h da segunda-feira, 18. Não houve vítimas fatais. O vigilante do estabelecimento inalou fumaça, mas não teve queimaduras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, 10 viaturas fizeram o combate às chamas pelo lado externo através de aberturas na estrutura. Uma empilhadeira, um veículo pequeno e uma carroceria, que estavam estacionados no pátio, foram atingidos pelo fogo.

Ainda segundo a corporação, há risco de desabamento estrutural e explosões. A Defesa Civil também foi acionada.

Zona Leste

Outro incêndio atingiu uma fábrica de Pneus em Belém, na zona leste de São Paulo, por volta de 00h desta terça-feira, 19. Até às 03h, o Corpo de Bombeiros ainda estava trabalhando no combate às chamas. A Defesa Civil também foi acionada.