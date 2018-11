Incêndio atinge outlet na Rodovia dos Bandeirantes em SP

Incêndio em Edificação Comercial Shopping, Itupeva, fogo controlado, fase de rescaldo 25 bombeiros do 19°GB e 6 viaturas. Duas lojas atingidas, sem informação de vítimas. As 09:30h o Ten Gennari atenderá a mídia no local. #193I pic.twitter.com/yF7WHJatS2 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 2 de novembro de 2018