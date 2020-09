Incêndio atinge hospital na zona leste de São Paulo durante a madrugada

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu o Hospital Municipal Tide Setúbal, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 6h o fogo já tinha sido extinto e ninguém ficou ferido.

Atualizando oco das 05h54 Incêndio em Hospital, R. Dr. Jose Guilherme Eiras - S. Miguel. Confirmado, não houve vítimas, fogo em colchoes no 2ª andar do prédio, que já foi extinto. Informações finais. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 17, 2020

Ao menos seis viaturas foram acionadas inicialmente para combater o incêndio provocado por curto-circuito, mas ao chegar ao local, a equipe encontrou colchões pegando fogo no segundo andar.

Atualizando oco das 05h54 Incêndio em Hospital, R. Dr. Jose Guilherme Eiras - S. Miguel. Informações das Vtrs que já chegaram no local, curto-circuito em um dos andares do prédio. Aguardamos mais informações do local. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 17, 2020

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, que o princípio de incêndio ocorreu em apenas um quarto, localizado no segundo andar da unidade, que estava em reforma e sem pacientes. "Não houve prejuízos aos equipamentos da unidade e os pacientes do andar foram removidos para outras alas no próprio hospital. A Polícia Civil e a Defesa Civil já realizaram vistoria no local e liberaram o andar para funcionamento e retorno dos pacientes", disse.