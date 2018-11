Incêndio atinge favela na zona norte de SP

Pelo menos uma pessoa ficou intoxicada com a fumaça gerada por um incêndio em uma favela na rua Sampaio Correia, no bairro do Limão, zona Norte da Capital, no início da tarde deste sábado, 14. A vítima foi atendida no local. O fogo, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), começou por volta das 13h30. Dez equipes do Corpo de bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Por volta das 14h45, as chamas foram controladas. Ainda não há informações sobre quantos barracos foram atingidos. Matéria ampliada às 15h36