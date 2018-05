Incêndio atinge favela em Osasco

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu uma favela no fim da tarde desta terça-feira, 29, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O fogo se alastrou rapidamente pelos barracos de madeira e o acesso para as viaturas dos bombeiros dificultou o combate às chamas. Cerca de 50 famílias saíram às pressas do local e ninguém se feriu.

+ Incêndio mata três crianças na Mooca

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para atender a ocorrência aconteceu pouco antes das 18h. Os agentes se deslocaram para a região do Parque dos Girassóis, mas não conseguiram acessar a comunidade que fica em um vale vizinho a um cemitério. As viaturas tiveram de entrar pelo cemitério para fazer com que as mangueiras chegassem ao local do incêndio. O combate às chamas se estenderam por uma hora e por volta das 21h os bombeiros já faziam uma ação de rescaldo.

Do lado de fora da comunidade Santa Rita, dezenas de famílias se aglomeravam em busca de informações sobre pertences. Eletrodomésticos que foram salvos de última hora eram empilhados em uma das vias de acesso ao local. A prefeitura de Osasco providenciava na área assistência aos desabrigados.

Os bombeiros acreditam que uma área de 300 metros quadradas tenha sido atingida pelo fogo. “O risco aumentou em razão da dificuldade de acesso. Um incêndio em um local como esse é diferente porque há muita madeira, então na operação de rescaldo podem surgir novas chamas, mas a situação está sob controle”, disse o capitão Alexsandro Vieira.