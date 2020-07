Incêndio atinge Estação Brigadeiro na Linha Verde do Metrô

Um incêndio atingiu a Estação Brigadeiro da Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo no início da madrugada desta quinta-feira, 9. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que também relatou ter enviado viaturas para o local a fim de controlar as chamas. De acordo com o Metrô, o incêndio aconteceu no túnel, nas proximidades da estação. Ainda segundo a concessionária, não houve feridos na ocorrência.

gente o metrô brigadeiro ta pegando fogo pic.twitter.com/JT8Poh3nAB — dayum (@seurah) July 9, 2020

Em imagens divulgadas nas redes socias é possível ver as chamas saindo de uma das saídas de ventilação de ar da estação que fica na Avenida Paulista, nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

Atenção: Incêndio de grandes proporções na estação Brigadeiro do @metrosp_oficial. As chamas na região externa atingem três metros (via @___leomartins @Barbosa_Leandro) pic.twitter.com/E8L3VzTcvm — Jeff Nascimento (em ) (@jnascim) July 9, 2020

Ainda de acordo a concessionária que administra o Metrô, as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. A circulação de trens entre as estações Ana Rosa e Consolação foi interrompida entre 0h05 e 0h47 "para segurança dos passageiros", segundo nota emitida pelo órgão.

As causas do incêndio serão investigadas. e o "Metrô está apurando as causas do ocorrido", diz nota.