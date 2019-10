Incêndio atinge barracos em comunidade do Jaraguá, na zona norte

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu cerca de 20 casas em uma comunidade na região do Jaraguá, zona norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

LEIA TAMBÉM > Incêndio atinge galpões de escolas de sambas na zona norte da capital paulista

Os bombeiros enviaram por volta das 4h15 ao menos dez viaturas e 32 homens para combater as chamas na favela localizada na Rua Vicente Amato Sobrinho. Às 5h45, a corporação informou que o fogo foi controlado e estava na fase de rescaldo.

Já na zona oeste, um ônibus bateu em um poste na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, e derrubou a estrutura por volta das 5 horas. A via foi interditada em ambos os sentidos. Ninguém se feriu.

Ainda referente a oco. das 04h19 fogo em comunidade na rua Vicente Amato Sobrinho, 826, Jaraguá, o fogo já foi controlado entrando na fase de rescaldo, aproximadamente 20 residências foram atingidas pelo fogo, realmente sem vítimas até o momento . #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 17, 2019

As 04h58 o CB recebeu um chamado de colisão em poste por ônibus na Av. Eliseu de Almeida, 1112, Butantã, disponibilizamos 3 viaturas mas após a chegada da 1ª as demais foram canceladas, ocorrência não tinha vítima nem fogo. Nada para o CB. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 17, 2019

Fogo em carro

Na manhã desta quarta-feira, 16, um carro foi destruído após pegar fogo no Jabaquara, zona sul. A ocorrência não deixou vítimas. Os bombeiros não informaram a causa do incêndio no veículo.