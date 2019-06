Incêndio atinge a ponte do Jaguaré na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a parte debaixo da ponte do Jaguaré, na Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, na manhã desta sexta-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência.

Por volta das 8 horas, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo estava controlado. Equipes trabalhavam no combate a pequenos focos em pequenos barracos localizados perto dos pilares da ponte. Nas imagens é possível observar madeiras e até veículos antigos queimados.

Ainda não há informações de vítimas e as causas do acidente serão apuradas.

A ponte fica localizada perto da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da cidade.

tualizando, Enel e SABESP acionados, são 12 viaturas e aproximadamente 50 bombeiros no atendimento do incêndio debaixo da Ponte Jaguaré, 10 – Jaguaré, não sabe se há vítimas, aguardo informações do local.#193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 21, 2019

O chamado foi registrado às 6 horas da manhã. Além do Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Polícia Militar (PM) também auxiliaram na ocorrência. A preocupação com danos à estrutura não está descartada. A Defesa Civil, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a concessionária de energia Enel foram acionadas.

Referente ao incêndio na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a Ponte do Jaguaré está interditada em ambos os sentidos. #ZO — CET São Paulo (@CETSP_) June 21, 2019

O motorista que passa pela região ainda precisa manter a cautela, em razão de interdições na região.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a circulação de trens não foi prejudicada. A linha 9- Esmeralda funciona normalmente entre Osasco e Grajaú.

Quem atravessa todos os dias a ponte do Jaguaré reclama da má conservação da passarela de pedestres. A reportagem do Blog Blitz Estadão constatou ainda um ponto de descarte de lixo irregular embaixo da ponte. Na época, a Prefeitura Regional Lapa informou que encaminhou um técnico para avaliar a ponte com base nas reclamações recebidas.

Problemas estruturais em pontes

Em novembro do ano passado, um viaduto cedeu e causou a interdição do trânsito em trecho da pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto do Parque Villa-Lobos e da Ponte do Jaguaré. Pelo menos cinco carros passavam pela via, mas não houve feridos graves.

Em seguida, a prefeitura avaliou outras pontes e constatou a necessidade de manutenção.

Ainda em novembro, a CET interditou parcialmente a ponte do Limão, no sentido bairro, e as alças de acesso da Marginal do Tietê, na zona norte paulistana, para realizar manutenção. O bloqueio foi mantido por quase um mês.

Em fevereiro deste ano, mais uma estrutura viária da capital paulista teve interdição, desta vez parcial, determinada pela prefeitura após constatação de falta de segurança. A ponte da Freguesia do Ó, que passa sobre a Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, ficou bloqueada para a realização de obras.

Na última segunda-feira, 17, o viaduto da Marginal Tietê que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra foi reaberto pelo prefeito Bruno Covas. A via estava interditada desde o dia 23 de janeiro, quando foi constatado o rompimento de uma viga.