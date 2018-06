Império de Casa Verde irá homenagear o cinema no Carnaval 2019

A Império de Casa Verde anunciou na noite da última terça-feira, 15, que o tema de seu próximo samba-enredo irá abordar os grandes filmes que fizeram história no cinema. Em comemoração aos 124 anos da primeira projeção cinematográfica, a escola pretende retratar em forma de samba a evolução dos filmes.

Três vezes campeã do grupo Especial do carnaval de São Paulo, a Império de Casa Verde declarou em sua página do Facebook que o enredo se chamará “O Império Contra-Ataca”, uma alusão à saga de filmes Star Wars. “[A escola] Irá mostrar as modificações que Hollywood sofreu na sua história através de gêneros e moda”.

“A proposta é fazer uma viagem ao mundo cinematográfico, de forma lúdica, rebobinando as linhas do tempo e revendo os filmes que marcaram época e encantaram gerações”, diz o comunicado.

De acordo com a nota, o carnavalesco Flávio Campello, responsável pelo desfile do próximo ano, declarou que estar a frente do samba-enredo é a ‘realização de um sonho’. “Levar para a avenida alguns clássicos do cinema será algo fantástico! Agradeço a escola por acreditar nesse projeto, nesse sonho!”, disse.

A Império de Casa Verde conquistou o seu último título em 2016.

Veja os melhores momentos do desfile da Império de Casa Verde no Carnaval 2018: