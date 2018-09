Imóvel onde mezanino desabou em Santo André foi bingo clandestino

SÃO PAULO - O imóvel que atualmente abriga a casa de eventos Dom Paollo Bar Dançante, no centro de Santo André, na Grande São Paulo, onde um mezanino desabou no domingo, 23, e feriu 26 adultos e crianças, havia abrigado um bingo clandestino. O comércio ilegal foi fechado em 2016.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar conduziu uma operação após receber uma denúncia anônima em julho de 2016. No local, foram apreendidas 128 máquinas caça-níquel. Doze pessoas, sendo cinco jogadores e sete funcionários, foram detidos e levados à delegacia. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

Neste domingo, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Santo André após o mezanino da casa de eventos Dom Paollo desabar e ferir 26 pessoas, incluindo crianças. O local recebia um show de talentos infanto-juvenil que contava com a apresentação do apresentador Leão Lobo.

Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil estiveram na casa de eventos na segunda e identificaram sinais de estrutura enferrujada e solda irregular no mezanino. Uma segunda perícia será conduzida nesta quinta-feira, 27.

O proprietário da casa de eventos, que loca o imóvel há onze meses, e os responsáveis pelo evento prestaram depoimentos. A Polícia Civil diz aguardar o resultado dos laudos periciais para identificar as causas do desabamento.

Segundo a Prefeitura de Santo André, a casa de eventos não possuía autorização municipal para a realização do evento nem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para comprovar que o prédio tem as condições de segurança contra incêndio e pânico.