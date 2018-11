IML identifica 9 vítimas do acidente e pericia outros 89 corpos

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 157 corpos de vítimas do vôo 3054 já foram retirados do local do desastre, dos quais 96 chegaram ao Instituto Médico Legal (IML), em Pinheiros, na zona oeste, e 63 foram examinados. Nove vítimas, sendo sete passageiros e dois pedestres já foram identificadas. Osvaldo Luiz de Souza, de 49 anos, morreu no local. Ele era dono da Trans-Model, uma empresa no Bairro da Luz. Souza recolhia material de laboratórios farmacêuticos e despachava, via TAM Express, para hospitais e clínicas de outros Estados. Além dele, Michele Dias Miranda, 24 anos, foi identificada pela irmã. Funcionária da companhia TAM há sete anos, ela estava no prédio atingido pela aeronave e pulou do terceiro andar para tentar se salvar. Michele chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela é o único que já foi liberado e deve ser enterrado no Cemitério da Quarta Parada. Na lista de passageiros identificados no Instituto estão Fábio Martinho Novakosk Fernandes Velloza, João Francisco Caltabiano, José Antônio Lima da Luz, Fernando Volpi Estato, Silvania Alves e Guilherme Duque de Moraes, que ainda não tiveram as idades divulgadas. Um outro passageiro, que não estava com o nome na lista, José Luis Solto, também já foi reconhecido. Ele era funcionário da emissora do SBT de Porto Alegre. De acordo com o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Celso Pireolli, a capacidade total de armazenamento do local é para 32 corpos e, por esse motivo, dois caminhões frigoríficos foram encaminhados para auxiliar no processo de identificação. "Nenhum IML no mundo é capaz de atender uma demanda desse porte." Pireolli pediu aos familiares das vítimas que levem objetos que ajudem na identificação, desde fotografia, descrição de tatuagens e, até, exames médicos.