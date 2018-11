IML identifica 18 corpos de vítimas de acidente da TAM Dois dias após o acidente, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou, ao todo, 18 corpos de vítimas do acidente com o Airbus 320 da TAM, que realizava o vôo 3054 de Porto Alegre a São Paulo. Segundo o diretor técnico de Divisão do Instituto Médico Lega Central de São Paulo, Carlos Alberto de Souza Coelho, serão necessários mais de 30 dias para a identificação de todas as vítimas. As vítimas identificadas até o momento são:Alanis Ura AndradeCaio Augusto Bueno DalpratDeolinda Magaly Victoria da FonsecaFábio Martinho Novakoski FernandesFernando Volpi EstatoGuilherme Duque de MoraesInês Maria KleinowskiJoão Francisco CaltabianoJosé Antonio Lima da LuzJosé Luiz SoutoMárcio Rogério AndradeMichelle Dias MirandaMelissa UraOswaldo Luiz de SouzaPaulo Rogério Amoretty SouzaRafaella Bueno DalpratRosangêla Maria de Ávila SeveroRubem Wiethaeuper','').replace('','') -->