Imigrantes e Rio-Santos têm lentidão na volta para São Paulo

SÃO PAULO - O primeiro dia de 2019 está sendo trânsito intenso para quem decidiu retornar do litoral paulista para a capital. Na Rodovia dos Imigrantes, principal via de acesso à Baixada Santista, às 16h, congestionamentos travavam o fluxo do km 70 ao 58, no trecho de baixada, e do km 56 ao 47, no trecho de serra.

Para tentar aliviar o fluxo já esperado para a data, a Ecovias, concessionária da rodovia, implementou a Operação Subida, onde há mais faixas disponíveis para quem está retornando a São Paulo. “A descida da serra é feita exclusivamente pela pista sul da via Anchieta. Já a subida acontece pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes, e pista norte da via Anchieta”, informou a concessionária.

Segundo a empresa, desde a quinta-feira, 27, 621 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 357 mil veículos. No início da tarde desta terça, a concessionária já havia registrado a passagem de quase dez mil veículos no sentido da capital, e outros 1,9 mil em direção ao litoral.

Outras vias também registram lentidão. A Cônego Domênico Rangoni segue com lentidão no sentido São Paulo, do km 248 ao km 250 e na saída do Guarujá, do km 5 ao 1. O motorista que está na Baixada também encontra congestionamento nesta tarde na Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 292 ao km 280, e no sentido de Praia Grande do km 270 ao km 274.

O tráfego também é considerado intenso na Rodovia Rio-Santos, a SP-055. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), às 15h havia pontos de lentidão na saída de Ubatuba no sentido de São Sebastião, do km 54 ao km 60, do km 70 ao 78, e entre o km 87 e o 100.

No sentido Guarujá, o trânsito é intenso com pontos de lentidão e paradas entre Camburi e Riviera (km 165 ao 211), e também na passagem por Bertioga e na chegada ao Guarujá. Na Padre Manoel da Nóbrega, a lentidão está concentrada do km 319 ao 292, no sentido Praia Grande.