Ilha paulistana do Second Life está de luto

Usuários brasileiros do Second Life (SL) reagiram com protesto à tragédia do Vôo 3054 da TAM em território paulistano do metaverso. A Ilha Brasil SP Jardins colocou um outdoor na praça principal com os dizeres "Alguém vai ter que pagar por mais essas vidas perdidas. O Brasil não tolera mais a falta de vergonha". Um dos funcionários da ilha, o avatar Nathan Chaffe disse que a comunidade paulistana do SL está de luto. Ele vestia preto na manhã desta quarta-feira, 18, assim como outros residentes que estavam por perto. A comunidade de blogueiros que cobre o Second Life também se manifestou. O blog Mundo Linden, um dos mais acessados, incluiu post de abertura com um versículo da Bíblia e fotomontagem do acidente com a palavra "luto".