Idosos são resgatados após queda de laje em Suzano

SÃO PAULO - Um casal de idosos foi resgatado na madrugada desta terça-feira, 26, por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) após a queda de uma laje em Suzano, cidade na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com os bombeiros, o incidente aconteceu na Rua Adriana, no bairro de Vila Fátima. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu.

O Corpo de Bombeiros apontou ainda que, em razão das chuvas, até às 22h30 desta segunda-feira, 25, foram recebidos 251 chamados para quedas de árvores; 24 para desabamentos e desmoronamentos; e outros quatro para pontos de enchente.

Estado de atenção e alagamentos

As chuvas em São Paulo deixaram a capital paulista sob estado de atenção das 2h03 até às 3h20 da madrugada desta terça.

Apesar disso, às 5h20 o Centro de Gerenciamento de Emergências apontava pelo menos dois pontos de alagamento na cidade.

Um deles, intransitável, foi registrado no túnel Max Feffer, na região de Pinheiros. O outro, transitável, foi registrado na Rua da Despedida, na Lapa.

Previsão do tempo para terça-feira, 26

O CGE apontou que o estado de atenção foi retirado depois que áreas que atuaram com forte intensidade na capital paulista perderam força e deixaram a cidade. O radar meteorológico indica apenas a persistência de chuva leve e generalizada.

Segundo o órgão, as instabilidades seguiram para o oceano, mas novas áreas podem chegar na capital paulista nas próximas horas.

A Climatempo aponta que o dia deve ser de sol com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora na capital paulista nesta terça-feira. A previsão é de mínima de 21° e máxima de 27°C.