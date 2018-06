Idoso perde controle de carro e atropela dois no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um idoso de 81 anos perdeu o controle do veículo e atropelou duas pessoas no Pari, na região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 13. Uma mulher também foi atingida, mas recusou atendimento médico.

De acordo com o delegado Eder Silva, da 12º Delegacia de Polícia Civil (Pari), o idoso alega que o carro apresentava defeito mecânico e acelerou além do esperado. O veículo subiu na calçada e atingiu dois homens, de 28 e 41 anos, antes de bater em uma árvore. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Pronto-Socorro Vila Alpina e Hospital Santa Casa, respectivamente.

Uma mulher de Juiz de Fora, cidade localizada na zona da mata mineira, também foi atingida, mas recusou atendimento médico e foi liberada.

O idoso foi ouvido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e socorrido ao Hospital Paulistano. Ninguém apresenta risco de vida.

O acidente ocorreu por volta das 8h na rua Rodrigues dos Santos, centro comercial do Pari, e está sendo apurado pela Polícia Civil.