Idoso e filho são mortos a facadas após reagir a assalto em Iguape (SP)

SOROCABA – Um idoso de 73 anos e seu filho de 44 foram assassinados a golpes de faca no interior da casa da família, nesta sexta-feira, 16, em Iguape, no litoral sul do Estado de São Paulo. Conforme a polícia, eles teriam reagido a um assalto. As vítimas moravam, no bairro do Rocio, na periferia da cidade.

Os corpos foram encontrados pela companheira do idoso ao retornar de visita a uma família vizinha. Ela disse à polícia ter visto um homem fugindo do local com a bicicleta dela. A Polícia Civil investiga um possível latrocínio, pois o suspeito do crime teria revirado o imóvel. Até o fim da tarde, não se sabia se outros bens tinham sido levados da casa.

Os corpos do aposentado Horácio Neves da Silva e de seu filho, Marcelo de Campos Silva, tinham marcas de golpes causados por objeto cortante. O idoso estava caído no chão da cozinha e o filho estava sentado em uma poltrona. Os dois apresentavam cortes profundos na garganta, além de ferimentos nos peitos e nos braços.

Conforme os agentes que estiveram na casa para fazer a perícia, os cortes nos braços indicam que as vítimas tentaram se defender dos ataques. Havia sangue espalhado pelos cômodos e uma porta do imóvel tinha marcas de arrombamento.

Com base no relato da mulher, a polícia fez buscas pela região, mas não localizou o suspeito. O delegado Carlos Ceroni, responsável pela investigação, vai ouvir formalmente a companheira do idoso depois dos sepultamentos. Moradores vizinhos também serão ouvidos. De janeiro a setembro deste ano, apenas dois homicídios dolosos tinham sido registrados em Iguape. Em todo o ano passado, foram seis.