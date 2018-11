Idoso é espancado por jovens em briga de trânsito

Um motorista de 66 anos foi espancado por dois jovens depois de um acidente de trânsito na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Jaime Augusto Rangel, de 66 anos, dirigia um microônibus e Luciano Marques Ferreira, de 25 anos, conduzia uma picape. Os veículos bateram num cruzamento sem semáforo, perto da casa do idoso, mas ninguém se feriu no acidente. Segundo parentes da vítima, Luciano e um outro rapaz que estava com ele na caminhonete desceram e passaram a agredir Rangel com socos e uma barra de ferro. A filha de Jaime, Eliana Rangel, contou que os dois partiram para cima de seu pai, desferindo socos e o agredindo com uma barra de ferro. A vítima teve afundamento de crânio, ficou com o rosto todo machucado e continuava hospitalizado. Luciano Marques Ferreira não tem carteira de habilitação e foi localizado porque testemunhas anotaram a chapa da picape. Ele foi ouvido e afirmou que praticou as agressões para se defender. Segundo o jovem, foi o motorista do microônibus quem começou a briga. O rapaz foi colocado em liberdade porque não houve prisão em flagrante.